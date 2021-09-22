Буэнос-Айрес, 22 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В полуфиналы чемпионата мира по танго, проходящего в Буэнос-Айресе в очном и онлайн форматах, по итогам отборочных этапов вышли пять пар из России. Об этом 21 сентября сообщается на сайте чемпионата.

Танго. Открытка 1920-х годов

В категории салонного танго отбор успешно преодолели Артём и Карина Довбуш, Александр Десятов и Мария Макаренко, Станислав Беккер и Юлия Осина. В сценическом танго борьбу за победу продолжат Иван Золотухин и Виктория Пржедецкая. Михаил Ефимов и Дарья Печатникова продолжат состязание в обеих категориях. Все российские танцоры участвуют в соревнованиях дистанционно.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса чемпионат проходил только в формате онлайн. В этом году, несмотря на снятие ряда ограничений, подавляющее большинство иностранцев не смогли въехать в Аргентину для участия в очных состязаниях. Всего в чемпионате принимают участие более 400 пар из 25 стран мира. Его финал пройдёт 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Буэнос-Айресе состоялся концерт, посвящённый легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.