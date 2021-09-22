Мельбурн, Австралия, 22 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Столицу штата Виктория Мельбурн (юго-восток Австралии) третий день подряд сотрясают массовые беспорядки, сопровождающиеся противостоянием с полицией. 22 сентября телеканал Nine News сообщил, что против нарушителей общественного порядка силы полиции применили резиновые пули.

Chris Huggins Беспорядки

Напомним, что все началось с того, что власти штата объявили о закрытии строительной отрасли из-за массовых нарушений предписаний по ограничению распространению коронавируса. 20 сентября огромная толпа рабочих собралась возле одного из крупнейших профсоюзов, однако вскоре действия протестующих начали носить неконтролируемый и насильственный характер.

В свою очередь заместитель премьер-министра штата Виктория Джеймс Мерлино охарактеризовал протесты как «невероятно страшные» и «бандитские действия сотен людей». В ходе пресс-конференции он также отметил, что имели место быть нападения на случайных прохожих и журналистов.