Чебоксары, 22 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Чувашии за полтора месяца с отравлением после употребления в пищу грибов попали в больницы 13 жителей. Об этом сообщает региональный минздрав со ссылкой республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Наталия Николаева ИА REGNUM Грибы в одном из дворов Чебоксар

Медики отмечают, что с августа, когда традиционно начинается грибной сезон, в «скорую» обратились 13 человек с отравлением. В частности, в Ядринском районе экстренная помощь врачей понадобилась сразу трём жителя, которые вместе пообедали.

29 августа другая жительница, 41-летняя чебоксарка, попыталась справиться с отравлением после употребления грибов самостоятельно, выпивая большое количество воды, но это ей не помогло. И вызвала врачей.

Всем пострадавшим медики провели зондовое промывание желудка и доставили в стационар.

Напомним, при отравлении грибами врачи рекомендуют сразу выпить большой объём воды (не менее 0,5 литров) и вызвать рвоту, надавив пальцем на корень языка. Это первичная мера поможет снизить долю токсинов в организме. Медики не рекомендуют грибные блюда детям и людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чувашии в результате возгорания одежды погибла 81-летняя пожилая женщина, которая готовила пищу: из-за неосторожности при обращении с огнём на ней загорелась одежда.

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