Кызыл, 22 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в возрастной группе до 17 лет — 24 новых случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Новые носители зарегистрированы в Кызыле, Кызылском, Тоджинском, Пий-Хемском, Тандинском и других районах. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 11 452.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечатся 257 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 205, детей — 28, беременных — 10. В тяжелом состоянии находится 67 человек, в средней степени тяжести — 189», — добавили в минздраве.

Занятость коечного фонда, по состоянию на 22 сентября, достигла 75,6%. На амбулаторном лечении остаются ещё 253 пациента.