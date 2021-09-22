Тюмень, 22 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Тюменской области к ответственности привлечён предприниматель за кремацию животных с нарушением законодательства. Об этом сообщает пресс-служба тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Gregor Younger Кремация

В июле 2021 года года в надзорное ведомство поступило обращение гражданина с информацией о нарушениях по утилизации трупов животных. В ходе прокурорской проверки выявлено, что установка по сжиганию биологических отходов бизнесменом не поставлена на государственный учет, не разработаны предельно допустимые выбросы, нет паспорта отходов, а также не установлена санитарно-защитная зона.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой в отношении предпринимателя возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. На данный момент все нарушения устранены.