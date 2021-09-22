Москва, , 07:49 — REGNUM Разрыв отношений между Москвой и Брюсселем может произойти из-за непризнания руководством ЕС итогов выборов в Государственную думу, 21 сентября заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его мнению, такая ситуация приведет к политической войне между РФ и Евросоюзом.

«Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году… Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией», — сказал сенатор в беседе с газетой «Взгляд».

Парламентарий напомнил, что 16 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую не признавать итоги голосования при выявлении нарушений международного права. Пушков отметил, что у лидеров европейских государств нет причин для подобных заявлений, относящихся к РФ.

Он добавил, что для руководства ЕС указанный документ носит «рекомендательный характер» и оно не станет вступать в конфликт с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС «принял к сведению информацию, поступающую от независимых и надежных источников» и касающуюся серьезных нарушений», которые якобы были допущены на выборах в Госдуму.

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