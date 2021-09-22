Артём, Приморский край, 22 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Артёме возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Цитата из к/ф «Класс». реж Ильмар Рааг. 2007. Эстония Стрелок

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Установлено, что 21 сентября подозреваемый пришел в офис 36-летнего потерпевшего в доме по улице Кирова с целью убийства мужчины. Войдя в помещение, он направил на потерпевшего огнестрельное оружие и выстрелил. Однако, произошла осечка и дальнейшие выстрелы он произвести не смог по независящим от него обстоятельствам. Сотрудники офиса пришли на помощь к потерпевшему и задержали подозреваемого.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 41-летнего мужчину осудят за попытку убить своего приятеля из-за ревности.