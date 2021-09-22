Кызыл, 22 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. На аппаратном совещании правительства Тувы предложили ввести ограничения на передвижения по общественным местам для лиц старше 65 лет, не получивших прививку от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, предложенная мера направлена на сохранение здоровья и жизней людей.

Она также отметила снижение контроля за исполнением режима ограничений. В частности, жители республики вновь начали проводить семейные торжества и свадьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе COVID-19 болеют 16 воспитанников детских садов, 100 школьников, трое студентов средне-специальных учебных заведений и 17 работников образовательных организаций.