Ташкент, , 07:47 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на Генассамблее ООН рассказал об осуществляемых в стране в последние годы широкомасштабных и динамичных демократических реформах.

Реформы, по словам Мирзиёева, приобрели необратимый характер.

«Основу наших демократических преобразований составляют обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов человека. Мы предпринимаем решительные шаги по обеспечению свободы слова и средств массовой информации, религии и убеждений, гендерного равенства и межнационального согласия», — отметил президент.

Он указал, что разработана Стратегия Нового Узбекистана, «суть которой заключается в усилении роли институтов гражданского общества, защите прав человека, сокращении бедности, обеспечении каждого человека гарантированным источником дохода и достижении устойчивого экологического развития».

«Наша главная цель — к 2030 году войти в число государств с уровнем доходов на душу населения выше среднего. Следует особо подчеркнуть, что это наше намерение соответствует Целям устойчивого развития ООН до 2030 года», — подчеркнул глава Узбекистана.