Ташкент, , 07:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул возрастающую роль и значение Организации Объединённых Наций и её специализированных учреждений в новых условиях, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Напомним, что 21 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начались общеполитические дебаты, в которых с видеообращением выступил президент Узбекистана.

«Обостряются транснациональные угрозы миру, безопасности и устойчивому развитию, нарастают климатические изменения, увеличиваются массовые миграционные потоки, утрачиваются традиционные ценности», — отметил Мирзиёев.

Он указал, что в этих важных процессах, связанных с судьбой всего мира, именно ООН призвана и далее играть лидирующую роль, наполнив свою деятельность качественно новым содержанием.

«Мы поддерживаем усилия Генерального секретаря, направленные на укрепление солидарности и единства в системе международных отношений, повышение эффективности и прозрачности деятельности организации», — подчеркнул Мирзиёев.