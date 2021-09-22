Кемерово, 22 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 22 сентября, медицинскую помощь получают 1338 пациентов с диагнозом COVID-19. Днём ранее — 1352 пациента.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9235 человек», — уточняет оперативный штаб региона.

Всего в Кемеровской области выявлено 55 564 случая заражения коронавирусом, 52 974 человека выздоровели, 1252 пациента скончались.