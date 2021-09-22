Челябинск, 22 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Челябинской области за январь — август ввели более 1052,3 тыс. квадратных метров жилья. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

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По сравнению с таким же периодом 2020 года рост составил 24,6%. Лидерами по динамике стали Верхнеуфалейский и Карабашский городские округа, а также Катав-Ивановский, Уйский и Кунашакский муниципальные районы.

Наибольшее сокращение темпов ввода жилья отмечено в Карталинском, Кусинском и Нагайбакском муниципальных районах. Как сообщало РЕ, ранее челябинский губернатор Алексей Текслер потребовал ввести за 2021 год 1670 тыс. квадратных метров жилья.