Краснодар, 22 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае зарегистрирована новая ресторанная компания, связанная с винодельческим активом, принадлежащим Ольге Ткачёвой, чьи данные идентичны данным супруги бывшего министра сельского хозяйства РФ, экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва. Компания «РДК Шато де Талю» учреждена в Геленджике, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Бокал вина

ООО «РДК Шато де Талю» создано 3 августа 2021 года в Геленджике. Директор — Елена Куркова, единственный владелец — ООО «Шато де Талю». Последнее занимается выращиванием винограда и виноделием с 2005 года. Уставный капитал фирмы «Шато де Талю» составляет 23 338 200 рублей. 99% в ней принадлежит Ольге Ткачёвой. Ещё 1% у ООО «РСХБ-Финанс» из дивизиона Россельхозбанка.

Помимо этого, Ольга Ткачёва владеет 70% доли в ООО «Отдых» — краснодарской компании из сферы управления недвижимостью. 30% этой компании в собственности Елены Кривневой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в краснодарском арбитраже инициировано банкротное дело в отношении Евгения Громыко, данные которого совпадают с данными бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ. Дело начнут слушать 23 сентября 2021 года. Инициатор — Россельхозбанк.