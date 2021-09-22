Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций является продуктом ушедшей эпохи и нуждается в реформировании, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

«ООН — продукт давно минувшей эпохи, он больше не отражает политические и экономические реалии сегодняшнего дня», — заявил он.

Дутерте добавил, что ООН уже не способна в полной мере отвечать на существующие перед международным сообществом проблемы. При этом он указал, что Совбез организации нередко нарушает установленные ценности. По мнению Дутерте, исправить это можно лишь наделив ООН расширенными полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте назвал дефицит вакцин против коронавирусной инфекции в мире искусственно созданным.