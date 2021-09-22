Горно-Алтайск, 22 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. На центральной площади Горно-Алтайска по инициативе Общественной палаты Республики Алтай установлен стихийный мемориал в память о жертвах трагедии в Пермском университете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай В Горно-Алтайске установлен стихийный мемориал в память о жертвах трагедии в Пермском университете

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21 сентября местные жители начали приносить к мемориалу цветы и свечи. К ним присоединились глава региона Олег Хорохордин, исполняющий обязанности ректора Горно-Алтайского госуниверситета Виталий Недельский, министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова, студенты и учащиеся.

Напомним, утром 20 сентября вооружённый студент открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате были убиты шесть человек, ещё 24 человека получили ранения и травмы. Преступник был ранен правоохранителями и задержан.

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