Детям необходимо объяснять, как вести себя при теракте — мнение
Благовещенск, 22 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Предотвратить нападения вооружённых подростков или школьников на учреждения образования могут хорошие школьные психологи. Такое мнение высказала ИА PortAmur студентка из Благовещенска Александра Дмитриева. По её мнению, защитить детей, если теракт всё же произошёл, помогут беседы о том, как действовать в таких ситуациях.
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Девушка высказала мнение, что изначально проблемы у подростков, которые потом совершают нападения, возникают потому, что их недостаточно поддерживают в семье. Для нивелирования последствий в таких ситуациях нужны хорошие школьные психологи.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Пермском государственном университете студент открыл стрельбу. Шесть человек погибли, 28 пострадали, в том числе семь из них находятся в тяжёлом состоянии.