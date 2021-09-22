Благовещенск, 22 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Предотвратить нападения вооружённых подростков или школьников на учреждения образования могут хорошие школьные психологи. Такое мнение высказала ИА PortAmur студентка из Благовещенска Александра Дмитриева. По её мнению, защитить детей, если теракт всё же произошёл, помогут беседы о том, как действовать в таких ситуациях.

(сс) Лиза Петрова Пермский государственный национальный исследовательский университет

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Девушка высказала мнение, что изначально проблемы у подростков, которые потом совершают нападения, возникают потому, что их недостаточно поддерживают в семье. Для нивелирования последствий в таких ситуациях нужны хорошие школьные психологи.

«Что можно сделать для предотвращения таких трагедий? Многое. Во-первых, школьные психологи должны быть не «для галочки». Зачастую они к тому же ещё и ведут какой-нибудь урок. Подростку сложнее выговориться психологу, если до этого он ругал его за ошибку на математике. Во-вторых, нужно серьёзнее относиться к вопросам безопасности. Иногда оборудование на входе даже не подключено, а на посту охранника сидят старички. Да и сами преподаватели не всегда знают, как себя вести в подобных случаях. В школах регулярно отрабатывают поведение при пожаре, а при теракте — нет. Нужно репетировать, как правильно себя вести, как баррикадировать дверь, куда лучше прятаться и как вызывать помощь. Кроме того, этому нужно посвящать уроки ОБЖ и классные часы», — считает Александра Дмитриева.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Пермском государственном университете студент открыл стрельбу. Шесть человек погибли, 28 пострадали, в том числе семь из них находятся в тяжёлом состоянии.