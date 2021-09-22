Кемерово, 22 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 22 сентября, за прошедшие сутки выявлено 162 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 159 случаев.

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«Новокузнецк — 31, Кемерово — 27, Междуреченск — 18, Белово — 15, Прокопьевск — 12, Осинники — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Киселевск — семь, Новокузнецкий МР — пять, Юрга — четыре, Калтан — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Мыски — три, Кемеровский МО — три, Таштагольский МР — три, Гурьевский МО — два, Прокопьевский МО — два, Яшкинский МО — два, Березовский — один, Тайга — один, Ижморский МО — один, Тяжинский МО — один, Юргинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 170 пациентов выздоровели, шестеро скончались.