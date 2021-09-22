Оренбург, 22 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Оренбурге энергетики во время рейда выявили незаконное подключение в электросети. Ущерб оценивается в 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Россети Волга» — «Оренбургэнерго».

Xiangfu Ферма. Майнинг

Владельцы помещения не смогли предоставить договор электроснабжения, прибор учета электричества также отсутствовал. Во время отключения незаконной врезки в подвале дома обнаружены стеллажи, предназначенные для оборудования майнинговой фермы. Со слов очевидцев, само оборудование, скорее всего, вывезли ночью.

По данным энергетиков, объем похищенной электроэнергии составил более 110 тысяч киловатт/часов. Информация направлена в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».