Челябинск, 22 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Челябинске депутат Госдумы Олег Колесников, а также его дочь и супруга, привлечены к делу о долгах сети аптек «Классика». Такое решение вынес областной Арбитражный суд.

Арбитражный суд Челябинской области

Их привлекли в качестве соответчиков. Тем самым суд удовлетворил соответствующее ходатайство кредиторов, пишет Накануне.Ru. Очередное заседание намечено на 9 ноября.

Заявление о его привлечении подал конкурсный кредитор аптеки «Классика ЧЛ». Речь идёт о субсидарной ответственности на общую сумму 936,5 млн рублей. Основанием для подачи такого заявления стало решение ФНС России по Центральному району Челябинска.