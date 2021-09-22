Вашингтон, 22 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Глава Северного командования ВС США и Объединённого (американо-канадского) командования аэрокосмической обороной Северной Америки (НОРАД) генерал Глен Ванхёрк назвал Россию главной военной угрозой. Об этом он 21 сентября заявил в интервью журналу Air Force Magazine.

ВВС США

Глен Ванхёрк «Россия сегодня является главной военной угрозой для родины. Это не Китай, это — Россия».

По мнению Ванхёрка, именно Россия в настоящее время представляет собой более сильную военную угрозу существованию США, хотя Китай является «долгосрочной угрозой». В некинетическом аспекте — киберпространстве, космосе — американский генерал назвал Россию и Китай равными, которых одинаково «следует опасаться».

Глен Ванхёрк «С кинетической точки зрения — подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет собой главную военную угрозу».

Комментарии Ванхёрка последовали после его участия в групповой дискуссии по вопросам обороны вместе с главой Командования космических операций США генерал-лейтенантом Стивеном Уайтингом и командующим ВМС США адмиралом Кристофером Грейди на организованной Ассоциацией ВВС США конференции.

В ходе обсуждения Ванхёрк заявил о недостаточности «слишком полагаться только на ядерное сдерживание» и назвал баллистические ракеты ещё одной формой стратегического сдерживания. Также он подчеркнул важность для США наращивания ресурсов для военного присутствия в Арктике и развития «гиперзвуковых ракетных возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джозеф Байден договорились о подходе к России и Китаю на основе ценностей, общих для Лондона и Вашингтона.