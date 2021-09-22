Чебоксары, 22 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Чувашии подвели и утвердили итоги выборов депутатов Госсовета республики по одномандатным округам. В региональный парламент проходят 20 единороссов, один коммунист и один справоросс, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Cap.ru На заседании Госсовета Чувашии

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Итоги выборов в Госсовет по мажоритарной системе утверждены на заседании ЦИК Чувашии 21 сентября. Всего было сформировано 22 одномандатных округа, из них в 20 победили кандидаты от «Единой России».

Два округа достались представителям оппозиции. В Привокзальном округе в Чебоксарах победила член КПРФ Ирина Алексеева, набрав 5258 голосов. На втором месте оказался единоросс Владимир Кузин, которого поддержал 4901 избиратель.

В Винокуровском округе в Новочебоксарске лидером стал справоросс Сергей Семенов, за которого насчитали 6538 голосов. Второе и третье места в округе разделил один голос: за Татьяну Леонтьеву (КПРФ) проголосовали 3748 избирателей, Алексея Михалукова («Единая Россия») — 3747 жителей.

Итоги выборов депутатов Госсовета Чувашии по пропорциональной системе (партийным спискам) планируется утвердить 23 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсовете Чувашии работают 44 депутата, в том числе 22 избираются по одномандатным округам, 22 — по партийным спискам.

Итоги выборов в Госсовет по одномандатным округам

Округ №1 (Алатырский район): Евгений Таланов («Единая Россия») — 53,48% (11 762 голоса).

Округ №2 (Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский районы): Олег Мешков («Единая Россия») — 56,05% (18 119 голосов).

Округ №3 (Вурнарский, Ибресинский районы): Владимир Свешников («Единая Россия») — 56,25% (14 484 голоса).

Округ №4 (Канашский, Комсомольский, Яльчикский районы): Юрий Попов («Единая Россия») — 48,84% (15 529 голосов).

Округ №5 (Канаш и Канашский район): Артем Владимиров («Единая Россия») — 38,33% (9386 голосов).

Округ №6 (Козловский, Урмарский, Янтиковский районы): Юрий Зорин («Единая Россия») — 44,76% (12 843 голоса).

Округ №7 (Марпосадский, Цивильский районы): Владимир Лидерман («Единая Россия») — 35,06% (8871 голос).

Округ №8 (Аликовский, Красноармейский, Моргаушский районы): Николай Угаслов («Единая Россия») — 40,67% (11 549 голосов).

Округ №9 (Аликовский, Красночетайский, Ядринский районы): Владимир Мурайкин («Единая Россия») — 44,31% (10 862 голоса).

Округ №10 (Шумерля, Шумерлинский и Порецкий районы): Сергей Мельников («Единая Россия») — 50,43% (11 477 голосов).

Округ №11 (Чебоксарский район): Владимир Викторов («Единая Россия») — 38,09% (10 117 голосов).

Округ №12 (Заводской округ: Калининский район Чебоксар): Александр Титов («Единая Россия») — 32,07% (5634 голоса).

Округ №13 (Южный округ: Калининский район Чебоксар): Дмитрий Арсютов («Единая Россия») — 38,98% (8936 голосов).

Округ №14 (Восточный округ: Калининский район Чебоксар, Новочебоксарск): Олег Дельман («Единая Россия») — 30,48% (6590 голосов).

Округ №15 (Новоюжный округ: Ленинский район Чебоксар): Сергей Кольцов («Единая Россия») — 32,93% (5872 голоса).

Округ №16 (Привокзальный округ: Ленинский район Чебоксар): Ирина Алексеева (КПРФ) — 31,34% (5258 голосов).

Округ №17 (Центральный округ: Ленинский и Московский районы Чебоксар): Алексей Мурыгин («Единая Россия») — 34,4% (6282 голоса).

Округ №18 (Западный округ: Московский район Чебоксар): Андрей Александров («Единая Россия») — 32,54% (6648 голосов).

Округ №19 (Юго-Западный округ: Московский район Чебоксар): Михаил Резников («Единая Россия») — 31,13% (5426 голосов).

Округ №20 (Приволжский округ: Московский район Чебоксар): Николай Николаев («Единая Россия») — 38,02% (7338 голосов).

Округ №21 (Винокуровский округ в Новочебоксарске): Сергей Семенов («Справедливая Россия») — 37,23% (6538 голосов).

Округ №22 (Юраковский округ в Новочебоксарске): Ольга Петрова («Единая Россия») — 46,36% (9658 голосов).