Токио, 22 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Издательская компания Rocket Panda Games и студии Mages и GameLoop выложили в сеть трейлер игры Phantom Breaker: Omnia. Ролик был опубликован 22 сентября на YouTube-канале издателя.

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Разработчики сообщили, что релиз игры состоится в начале 2022 года. Phantom Breaker: Omnia будет представлять собой двухмерный файтинг, выполненный в аниме-стилистике.

В проекте приняли участие актёры озвучивания, которые ранее работали над такими аниме-сериалами, как «Моя геройская академия», Stocking in Panty & Stocking, Fate / Apocrypha, «Безумный азарт», видеоиграми Persona 5, League of Legends, Street Fighter V и другими известными проектами.

Phantom Breaker: Omnia выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (Steam). Сюжет игры расскажет о том, как появившийся в японском Токио таинственный человек, известный под прозвищем Фантом, манипулирует подростками, заставляя их сражаться друг с другом.