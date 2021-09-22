Казань, 22 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали пять новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончался по состоянию на 22 сентября 721 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 55 до 86 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, для повторной вакцинации от коронавируса в Татарию доставили 77 тыс. доз препарата «Спутник V».

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