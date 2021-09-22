Токио, 22 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Как минимум два человека пострадали в результате ДТП на востоке Японии. об этом 22 сентября сообщает телеканал NHK.

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Авария произошла в городе Мацудо. Легковой автомобиль, которым управляла 85-летняя женщина, въехал в здание местной клиники. В результате ДТП травмы получили сама пожилая женщина-водитель и её 45-летний пассажир. Оба пострадавших были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в связи с ростом ДТП с участием пожилых водителей полиция Японии призвала граждан добровольно отказываться от водительских прав в случае неуверенности в своих силах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Японии с грузовиком, которым управлял пожилой водитель. В результате аварии погибли двое детей, ещё трое получили серьёзные травмы.