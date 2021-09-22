Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Пожар произошел в кооперативном гараже в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

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По его данным, возгорание произошло вечером 21 сентября на улице Автомобилистов. Общая площадь возгорания оценивалась в 12 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, от огня пострадала деревянная отделка стен в гараже. Пострадавших в результате происшествия не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в городе Макарове на Сахалине загорелся квадроцикл. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.