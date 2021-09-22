Улан-Удэ, 22 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Бурятии за сутки зафиксировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались три человека в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1822.

По состоянию на 22 сентября, в стационарах Бурятии лечатся 424 пациента с коронавирусом. У 345 из них развилась внебольничная пневмония. В реанимации находится 51 тяжёлый больной, 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 539 коек: занято — 424, свободно — 115 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,6%», — добавили в оперштабе.