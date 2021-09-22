Оренбург, 22 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 22 сентября в ТРЦ «Север» произошел пожар. Горело подсобное помещение одного из магазинов, сообщает ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар в ТРЦ «Север»

Когда сработала пожарная сигнализация, люди начали уходить из торгового комплекса. Самостоятельно покинули здание 1300 посетителей.

Очаг возгорания находился на цокольном этаже. Горели вещи, бывшие в употреблении. В кладовке было сильное задымление.

На тушение пожара ушло примерно полчаса. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекали 68 человек и 22 единицы техники.