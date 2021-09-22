Владивосток, 22 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Прошедшие ливни 21−22 сентября во Владивостоке привели к затоплению школы №83 — кровля на здании протекла в нескольких местах. Все классы перевели на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Протекающая крыша

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Ремонт крыши школы сделают за счёт дополнительно выделенных в августе средств в рамках приоритетных и экстренных работ. Электронный аукцион уже прошёл, подрядчик найден. В ближайшее время начнётся ремонт всей кровли.

В школе собирают воду и будут сушить кабинеты, чтобы включить электричество.

По контракту подрядчик за три месяца должен сделать ремонт кровли над всеми четырьмя блоками школы — общая площадь работ составит почти 4,5 тыс. кв. метров.

Школа №83 в Снеговой Пади была сдана в 2013 году, ремонт кровли ни разу не проводился.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил полностью отремонтировать здание начальной школы — детского сада №235, о которой говорила жительница Новокузнецка во время прямой линии президента Владимира Путина.