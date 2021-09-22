Оренбург, 22 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области запретили доступ детей младше 16 лет в торгово-развлекательные центры и кинотеатры без сопровождения взрослых. Соответствующее изменение внес в указ об антиковидных мерах губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Напомним, в Оренбурге из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Оренбурге школьников (кроме начальной школы и выпускников) с 22 сентября перевели на дистанционное обучение, которое продлится две недели.

Глава минздрава Татьяна Савинова подчеркнула, что эти две недели не являются каникулами. Детей перевели на дистант для разобщения и стабилизации эпидобстановки, поэтому школьники должны по возможности оставаться дома и получать образование в удаленном режиме.