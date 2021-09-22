Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. На Камчатке 41-летнего мужчину осудят за попытку убить своего приятеля из-за ревности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СК РФ.

(сс) klimkin Охотничье ружье

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Обвиняемый в своём доме распивал с потерпевшим спиртные напитки и приревновал свою сожительницу к нему. Мужчина схватил охотничье ружьё и дважды выстрелил в сторону 32-летнего приятеля, но промахнулся. Ему удалось только ранить потерпевшего в ногу.

Судебная экспертиза показала, что нарушений психики и аффективного состояния у злоумышленника не было.

Расследование уголовного дела завершено и оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве трех человек.