Макаров, Сахалинская область, 22 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Квадроцикл загорелся на улице города Макарова в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Virginie Moerenhout Пожар

Сообщается, что инцидент произошел утром 22 сентября в районе улицы Бумажной. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала. К этому времени квадроцикл был уже полностью объят пламенем. Транспортное средство потушили, пострадавших не было. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября тепловоз загорелся в Башкирии. Пожар тушили 17 спасателей на шести единицах спецтехники. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.