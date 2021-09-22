Якутск, 22 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Во дворе одной из школ Якутска произошёл инцидент, результатом которого стали угрозы школьникам. 17-летний парень напугал детей с помощью пистолета, очень похожего на настоящий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД республики.

Dumskaya.net Пистолет

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Угрожая страйкбольным пистолетом, юноша хотел повлиять на детей, запускающих петарды.

«Произошла словесная перепалка, в результате чего, он достал страйкбольный пистолет, увидев который, школьники убежали. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего», — отметили в МВД по республике.

Эта история стала достоянием соцсетей, но заявлений в полицию от родителей или преподавателей детей не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Санкт-Петербурге 17-летнего молодого человека, одетого в чёрное и со страйкбольным пистолетом, не пустили в школу. Позже выяснилось, что юноша увлекался страйкболом и характеризуется в школе положительно, семья благополучная.