Канберра, 22 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Сильнейшим за последние несколько десятков лет было названо землетрясение, произошедшее в австралийском штате Виктория. Об этом 22 сентября сообщает местный телеканал ABC.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

В результате подземных толчков ущерб разной степени значимости был нанесён как минимум 46 зданиям в Австралии. В ряде районов землетрясение и последующие афтершоки привели к отключению электроэнергии. Кроме того, сообщается о повреждениях полотна автодорог

Власти Мельбурна эвакуировали жильцов высотных домов в центре города. О возможных пострадавших информации не поступало. Незначительные подземные толчки также ощутили жители нескольких регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, Канберры, Аделаиды, ряда пригородов Сиднея и города Лонсестон на острове Тасмания.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации жителей ряда высотных зданий в Мельбурне из соображений безопасности.