Кунгур, Пермский край, 22 сентября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Кунгурском муниципальном округе Пермского края на скамье подсудимых окажется подросток. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает СУ СКР по региону.

Преступность

По данным ведомства, преступлении совершено в июле 2021 года. Молодой человек подвозил на мопеде свою знакомую в соседний населенный пункт. По дороге он остановил транспортное средств в безлюдном месте и совершил сексуальное насилие в отношении девушки.

В ходе следствия проведено пять судебных экспертиз, допрошено более десяти свидетелей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.