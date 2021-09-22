Томск, , 06:54 — REGNUM В Томской области подвели итоги выборов депутатов Законодательной думы региона VII созыва. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в областном избиркоме.

Томск Илья Борило © ИА Красная Весна

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«Я вас поздравляю с окончанием сложной кампании, у нас было до пяти бюллетеней на участке, три уровня выборов. Благодарность всем членам облизбиркома, членам участковых и территориальных избирательных комиссий», — отметил глава облизбиркома Ростислав Радзивил.

Явка на выборах составила 40,21%. В голосовании приняли участие 305 736 избирателей. В областной парламент избрано 42 депутата: 21 — по единому округу, 21 — по одномандатным.

Пятипроцентный барьер преодолели партии «Единая Россия» (33,21%), КПРФ (24,42%), ЛДПР (12,63%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (11,01%), «Новые люди» (10,19%). Соответственно, «Единая Россия» получает восемь депутатских мандатов, КПРФ — шесть, ЛДПР — три, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — два, «Новые люди» — два.

Что касается общерегиональной части каждого списка кандидатов, у ЕР — три мандата, у КПРФ — три, у ЛДПР — три, у «Новых людей» — два, у СР — один.

Территориальные группы списков кандидатов, которым причитаются депутатские мандаты: СР — один мандат; ЕР — Шегарская территориальная группа № 19 — один мандат, Приобская территориальная группа № 18 — один мандат, Колпашевская территориальная группа № 13 — один мандат, Асиновская территориальная группа № 14 — один мандат; Чулымская территориальная группа № 21 — один мандат; КПРФ — Ленинская территориальная группа № 5 — один мандат; Колпашевская территориальная группа № 13 — один мандат; Каштачная территориальная группа № 6 — один мандат.

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Члены комиссии признали выборы депутатов Законодательной думы Томской области состоявшимися и действительными.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в областной парламент нового созыва прошли 17−19 сентября 2021 года.

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