Пермь, 22 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Семеро пострадавших при стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета с 21 сентября получают лечение в Москве. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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Напомним, решение транспортировке «тяжелых» пациентов из пермских клиник в ведущие медцентры Москвы было принято по результатам консилиума во главе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Спецборт МЧС эвакуировал семь человек. Еще 12 пациентов продолжают лечение в больницах на территории Перми.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в пермском вузе молодой человек учинил расстрел прохожих возле университета и в здании вуза. Пострадали десятки человек, шестеро погибли.