Владивосток, 22 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Приморье продолжают открывать молодёжные многофункциональные центры — в ближайшее время они появятся в Хороле, Уссурийске и Дальнегорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Творческая молодежь

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«Открытие многофункциональных молодёжных пространств призвано решить проблему отсутствия в муниципалитетах площадок для реализации образовательных, досуговых и волонтерских программ для молодёжи. В центрах молодые люди могут формировать проектные команды, разрабатывать и реализовывать свои инициативы на благо своего города или посёлка», — пояснила директор департамента по делам молодежи Приморья Елена Томчук.

Первый молодежный центр на базе районного центра культуры и досуга 15 сентября открыли в Черниговке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме-2021 дан старт Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Ее участниками могут стать школьники, студенты, начинающие и действующие предприниматели до 35 лет. Программа в 2021 году запускается в 30 пилотных регионах, в том числе на Дальнем Востоке — в Якутии, Приморском и Хабаровском краях.