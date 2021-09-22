Вашингтон, 22 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Россия обладает «спутником-матрешкой», способным уничтожить преимущество американских аппаратов в космосе. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд 21 сентября в ходе конференции, организованной Ассоциацией ВВС США.

Цитата из к/ф «Звездные войны». Реж. Джордж Лукас. США Звезда смерти

По его словам, российский спутник получил такое название, поскольку внутри него находится другой, оснащенный боевым снарядом для выстрела. Реймонд предупредил, что указанное оружие лишает США возможности использовать космос для повышения эффективности своих сил, а также подрывает систему сбора и обмена информацией с Землей.

Кроме того, генерал рассказал, что Китай тоже обладает опасным устройством — спутником с роботизированной рукой, который в будущем будут использовать для захвата других спутников.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Джон Реймонд заявил, что РФ и КНР якобы создают космические истребители и лазерные вооружения для борьбы в космосе.