Вашингтон, 22 сентября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Многие пользователи Steam столкнулись с проблемой работы библиотеки видеоигр. Об этом 22 сентября сообщает портал Downdetector.

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Геймеры стали размещать в соцсетях гневные публикации, массовое поступление жалоб Downdetector зафиксировал 22 сентября 2021 года, в период с 1:50 по 3:00 по московскому времени. Редакция портала Comicbok отметила, что на какое-то время серверы Steam возобновили работу, но затем проблема проявилась снова.

https://twitter.com/FOOBAW666/status/1440497983913529344

https://twitter.com/WitchplusWizard/status/1440497624453304320

https://twitter.com/DudeMcit/status/1440497533784973312

Напомним, 12 сентября 2021 года Valve отметила 18-летие Steam. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания зарегистрировала патент на интересную функцию сервиса.