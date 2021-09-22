Чебоксары, 22 сентября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Чувашии объём строительства жилья по итогам восьми месяцев увеличился почти на четверть, в том числе индивидуального — вдвое. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM В Чебоксарах

По данным ведомства, в республике в январе — августе текущего года построено 5825 квартир общей площадью 395 207 кв. метров. Площадь введённого жилья по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 24,7%.

Из общей площади жилья населением построено 168 349 кв. метров, что вдвое выше соответствующего уровня прошлого года.

Ввод жилья в расчёте на 1 тыс. жителей в январе — августе 2021 года в целом по Чувашии составил 327,2 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — июле 2021 года в Чувашии зарегистрировано 14 112 прав на жильё на основании договора купли-продажи, что почти на 8% выше, чем было в январе — июле 2020 года.