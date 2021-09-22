Благовещенск, 22 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Жителям Амурской области продолжают ставить прививки от COVID-19, вакцинировано уже 56,6% от плана. В Приамурье поставлено больше прививок, чем в среднем по стране (49,3%), но темпы снижаются, сообщила 2 сентября на заседании правительства региона министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Mos.ru Вакцинация

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«Тема вакцинации сейчас — одна из главных на повестке. Прошу всех глав лично включиться и контролировать ход прививочной кампании на своих территориях. Необходимо создать все возможные условия, чтобы люди прививались. Еще раз напомню: если мы в определенные сроки не выполним поставленную задачу и не сформируем у населения коллективный иммунитет, проблема коронавируса так и останется, нам придётся жить в условиях ограничений постоянно», — обратился к главам районов губернатор региона Василий Орлов.

Вакцина в Приамурье есть в достаточном количестве, по медучреждениям распределена новая партия. До завершения прививочной кампании в регионе вакцину должны получить ещё более 200 тыс. жителей региона. Пока привиты 56,6% жителей от плана, по второй прививке план выполнен на 46,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября план по количеству взрослых жителей, поставивших прививки от коронавируса, в Амурской области увеличили до 80%.