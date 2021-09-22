Рассказово, Тамбовская область, 22 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Арбитраж Тамбовской области 6 октября 2021 года планирует начать рассмотрение иска управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области. Ответчиком в споре о понуждении к выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия выступает отдел МВД России «Рассказовский», передаёт ИА REGNUM.

Тамбовская область, город Рассказово. Усадьба фабриканта Асеева. Фото начало XX

Иск от управления был подан еще в конце августа 2021 года. Дело приняла судья Зотова.

В иске государственного ведомства к межмуниципальному отделу МВД «Рассказовский» речь идёт «о понуждении к выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Гагарина, 6».

Отметим, двухэтажное здание, в котором расположен отдел МВД, в справочниках указано как объект наследия «Дом купца П. Ф. Егорова». На той же улице расположены и другие достопримечательности — дом купца А. М. Слободского и дом купцов Казякиных.