Культурное наследие — к отделу МВД Тамбовской области подан иск
Рассказово, Тамбовская область, 22 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Арбитраж Тамбовской области 6 октября 2021 года планирует начать рассмотрение иска управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области. Ответчиком в споре о понуждении к выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия выступает отдел МВД России «Рассказовский», передаёт ИА REGNUM.
Иск от управления был подан еще в конце августа 2021 года. Дело приняла судья Зотова.
В иске государственного ведомства к межмуниципальному отделу МВД «Рассказовский» речь идёт «о понуждении к выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Гагарина, 6».
Отметим, двухэтажное здание, в котором расположен отдел МВД, в справочниках указано как объект наследия «Дом купца П. Ф. Егорова». На той же улице расположены и другие достопримечательности — дом купца А. М. Слободского и дом купцов Казякиных.