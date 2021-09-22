Чебоксары, 22 сентября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Чебоксарах после прокурорской проверки пересчитали расходы за коммунальные услуги жильцам 26 многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Проверка проводилась в Ленинском районе Чебоксар в муниципальном жилищном фонде. В надзорном ведомстве установили, что управляющая компания «Инженер-Сервис» несколько лет начисляла жильцам плату за жилищно-коммунальные услуги «с применением повышающего коэффициента из-за отсутствия индивидуальных приборов учёта».

В прокуратуре поясняют, что увеличенная плата за воду и электроэнергию должна взыскиваться не с нанимателей муниципальных квартир, а с собственника — администрации Чебоксар.

Руководителю УК внесено представление, по итогам которого жильцам 26 жилых домов произведён перерасчет платы за потреблённые коммунальные ресурсы на общую сумму 700 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года прокуратура потребовала пересчитать плату за тепло в одном из новочебоксарских домов. В адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление с требованием произвести перерасчёт на 133 тыс. рублей.

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