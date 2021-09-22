Владивосток, 22 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Приморском крае в первой половине года выросло на 24% количество безналичных операций в сравнении с 2020 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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Всего в крае было совершено более 255 млн таких транзакций. Объём операций по оплате товаров и услуг увеличился на 30% и превысил 214 млрд рублей. При этом их число в 16 раз превысило количество транзакций по снятию наличных денег.

«В прошлом году наблюдалось превышение числа безналичных транзакций над операциями по снятию денег в 12 раз, это говорит о том, что есть устойчивый тренд на увеличение доли безналичных платежей. Технологии меняют наши потребительские привычки, и все больше людей предпочитают современные способы оплаты, а традиционным походам в магазины — интернет-покупки», — пояснил начальник отдела платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Олег Белохон.

Как сообщало ИА REGNUM, рост потребительского кредитования в России в августе ускорился до 2,2% с 1,7% в предыдущем месяце.