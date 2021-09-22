Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Международному сообществу необходимо разработать новые меры по государственным долгам, чтобы страны не попадали под «долгоцид» Международного валютного фонда (МВФ), заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе выступления на Генассамблее ООН.

МВФ

«Чтобы мир представлял масштабы этого «долгоцида», хочу напомнить одну цифру. МВФ одобрил Аргентине непосильный долг в размере $57 млрд, что эквивалентно всему, что выделил фонд 85 странам за год пандемии», — заявил он.

В связи с этой ситуацией глава Аргентины напомнил о резолюции ООН 69/319, принятой в 2015 году, которая регламентирует принципы устойчивости долга. Также Фернандес призвал разработать соглашение, позволяющие странам реструктуризировать свои долги. Без этого, убежден аргентинский президент, невозможно бороться с изменениями климата.