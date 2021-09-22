Красноярск, 22 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Полицейские нашли двух пропавших в Красноярске школьниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьница

Заявление от отца 12-летней школьницы и пропаже его дочери с 14-летней подругой поступило вечером 20 сентября. По его словам, девочки днём вышли из лицея и домой не вернулись.

Как сообщало ИА REGNUM, были созданы поисковые группы. Искать детей помогали волонтёры.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли школьниц гуляющими на улице. Их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Семьи девочек характеризуются положительно. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют причины их ухода.