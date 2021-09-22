Благовещенск, 22 сентября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Депутатом Госдумы РФ по одномандатному округу Амурской области избран представитель «Единой России» Владимир Логинов, он набрал 32,15% голосов. Мандаты народных избранников Заксобрания региона получили 27 человек, сообщили 22 сентября «Вести-Амурская область».

Алексей Колчин ИА REGNUM Мандат

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«Теперь у депутатов есть 5 дней, чтобы сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, либо отказаться от депутатского мандата. И в этом случае мандат будет переходить следующему депутату: либо по единому списку, либо к региональной группе, которая набрала наибольшее количество голосов», — отметила председатель избирательной комиссии Амурской области Елена Воробьёва.

По её словам, Заксобрание Амурской области будет представлено 18 депутатами от «Единой России» и тремя — от КПРФ. Остальные партии — ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — за правду», «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров» — получили по одному мандату. Ещё одно место в региональном парламенте досталось самовыдвиженцу.

Как сообщало ИА REGNUM, в законодательный орган Приамурья избраны представители семи партий. По партспискам победила «Единая Россия» с результатом 34,41% голосов. Второе место — у КПРФ, за которую проголосовали 20,99% избирателей.