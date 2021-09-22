Горно-Алтайск, 22 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Командующий Сибирским округом войск Национальной гвардии РФ Николай Марков представил главе республики Алтай Олегу Хорохордину нового начальника регионального управления. Им стал 45-летний Игорь Потапов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Правительство Республики Алтай Новым начальником управления Росгвардии по Республике Алтай назначен Игорь Потапов

Игорь Потапов родился в 1976 году в Новосибирске. Окончил Барнаульский юридический институт МВД России, в органах внутренних дел служил с 1999 года. С 2016 года являлся заместителем начальника Управления Росгвардии по Республике Алтай.

«В ходе встречи Олег Хорохордин выразил благодарность сотрудникам Росгвардии за добросовестную службу, обеспечение безопасности, охрану общественного порядка и сохранение стабильности на территории региона», — отметили в правительстве.