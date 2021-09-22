Лондон, , 06:20 — REGNUM Призвать Россию и Китай к единому координированному подходу по Афганистану и связям с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

В распространённом МИД Британии документе поясняется необходимость для международного сообщества, включая Китай и Россию действовать в едином ключе в вопросах взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Координированный международный подход в британском МИД считают обязательным, чтобы не допустить превращения Афганистана в гавань для глобального терроризма. Обсудить вопросы, связанные с Афганистаном, Лиз Трасс предполагает в ходе традиционной встречи глав МИД «пятерки» стран постоянных членов Совета безопасности ООН.

Кроме того, планируется обсудить роль Совбеза ООН в поддержании глобального мира и безопасности на фоне непрекращающихся конфликтов в ряде стран. В частности, речь идёт о Мьянме, Эфиопии и Йемене.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джозеф Байден договорились о подходе к России и Китаю на основе ценностей, общих для Лондона и Вашингтона.

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