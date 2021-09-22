Вашингтон, 22 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Сценарист мультфильмов серии «Тайная жизнь домашних животных» Брайан Линч предложил выпустить спин-офф картины в духе комикса DC «Хранители». Публикацию он разместил 21 сентября на своей twitter-странице.

Цитата из сериала «Хранители» 2019. HBO Хранители

«Эй, DC, могу ли я сделать из питомцев Хранителей», — написал Линч, впоследствии отметив, что так и не получил ответ от студии. «Может, они не любят деньги, — пошутил писатель, напомнив, что фильмы о супергероях очень популярны.

«Кто не хочет видеть Ночную Сову в виде маленькой кореллы, одетой как сова, или синего кота, живущего на Луне, или далматинца с пятнами, которые постоянно движутся?», — продолжил высказывать идеи Линч.

https://twitter.com/BrianLynch/status/1440356711072612352

https://twitter.com/BrianLynch/status/1440366874357686272

Напомним, оригинальная картина «Тайная жизнь домашних животных» режиссёра Криса Рено вышла на экраны 18 августа 2016 года, премьера сиквела состоялась 7 июня 2019-го. Первый фильм при бюджете $75 млн собрал в мировом прокате $875 млн, второй (бюджет — $80 млн) — $429,4 млн. Комикс «Хранители» писателя Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса выходил в период с сентября 1986 по октябрь 1987 года.